Тайсон Фьюри в 2024 году дважды проиграл Усику, а затем завершил карьеру (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Бывший двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, кто победил бы в поединке между известным блогером-боксером Джейком Полом и звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.

«Думаю, Джейк Пол нокаутирует его. Я просто думаю, что Джейк Пол вырубит Энтони Джошуа. Джейк сейчас на подъеме — мне нравится его образ», — цитирует слова Тайсона Ring Magazine.

Реклама

Напомним, Джошуа последний бой провел в сентябре 2024 года. Тогда олимпийский чемпион проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в 5 раунде.

В июне 2025-го Джейк Пол уверенно победил экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего (54−7-1, 34 КО). А затем бросил вызов пяти боксерам.

Кстати, в своем предыдущем поединке Пол одолел легендарного Майка Тайсона.

Ранее на бой с Джейком Полом намекнули в команде Александра Усика.