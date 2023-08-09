Жертва Усика провел первую битву взглядов с новым соперником — видео

9 августа, 17:24
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Энтони Джошуа и Роберт Хелениус (Фото:Matchroom Boxing)

Энтони Джошуа и Роберт Хелениус (Фото:Matchroom Boxing)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Роберт Хелениус впервые встретились взглядами перед поединком.

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Во время дуэли боксеры не сводили взгляда друг с друга. Заканчивать напряженное противостояние пришлось промоутеру Эдди Хирну.

https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/1689264623004856321

Напомним, что бой между Джошуа и Хелениусом состоится в Лондоне 12 августа. Финн заменит Диллиана Уайта, который провалил допинг-тест.

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Последний раз Хелениус выходил на ринг 5 августа этого года и победил земляка Мику Миелонена.

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В октябре прошлого года Хелениус проиграл Деонтею Уайлдеру, побывав в нокауте уже в первом раунде.

В своем предыдущем поединке Энтони Джошуа по очкам победил Джермейна Франклина.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

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