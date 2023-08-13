Прямо в челюсть. Джошуа брутально вырубил Хелениуса в седьмом раунде — видео
Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса в седьмом раунде (Фото:Twitter)
В ночь на воскресенье, 13 августа, Энтони Джошуа нокаутировал финна Роберта Хелениуса в седьмой трехминутке.
В Лондоне завершился вечер бокса, где британец Джошуа встречался против финского боксера Хелениуса, который заменил в этом бою Уайта.
Поединок закончился в седьмом раунде брутальным нокаутом Энтони Джошуа.
Отметим, что это пятое поражение финского боксера в карьере. В прошлом году Роберт проиграл Дэнтею Уайлдеру, который нокаутировал его в первом раунде.
Напомним, что Джошуа должен был драться против Диллиана Уайта, однако тот сдал положительный результат на допинг и Энтони заменил соперника.
Ранее украинский боксер стал чемпионом мира, подло нокаутировав соперника.