Прямо в челюсть. Джошуа брутально вырубил Хелениуса в седьмом раунде — видео 13 августа, 08:35 Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса в седьмом раунде (Фото:Twitter)

В ночь на воскресенье, 13 августа, Энтони Джошуа нокаутировал финна Роберта Хелениуса в седьмой трехминутке.

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В Лондоне завершился вечер бокса, где британец Джошуа встречался против финского боксера Хелениуса, который заменил в этом бою Уайта.

Поединок закончился в седьмом раунде брутальным нокаутом Энтони Джошуа.

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Отметим, что это пятое поражение финского боксера в карьере. В прошлом году Роберт проиграл Дэнтею Уайлдеру, который нокаутировал его в первом раунде.

Напомним, что Джошуа должен был драться против Диллиана Уайта, однако тот сдал положительный результат на допинг и Энтони заменил соперника.

Ранее украинский боксер стал чемпионом мира, подло нокаутировав соперника.