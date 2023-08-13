Прямо в челюсть. Джошуа брутально вырубил Хелениуса в седьмом раунде — видео

13 августа, 08:35
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Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса в седьмом раунде (Фото:Twitter)

Энтони Джошуа победил Роберта Хелениуса в седьмом раунде (Фото:Twitter)

В ночь на воскресенье, 13 августа, Энтони Джошуа нокаутировал финна Роберта Хелениуса в седьмой трехминутке.

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В Лондоне завершился вечер бокса, где британец Джошуа встречался против финского боксера Хелениуса, который заменил в этом бою Уайта.

Поединок закончился в седьмом раунде брутальным нокаутом Энтони Джошуа.

Видео дня

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1690496110354173953
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Отметим, что это пятое поражение финского боксера в карьере. В прошлом году Роберт проиграл Дэнтею Уайлдеру, который нокаутировал его в первом раунде.

Напомним, что Джошуа должен был драться против Диллиана Уайта, однако тот сдал положительный результат на допинг и Энтони заменил соперника.

Ранее украинский боксер стал чемпионом мира, подло нокаутировав соперника.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

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