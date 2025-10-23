«Усик не обязан выходить против меня»: Джошуа рассказал, от кого зависит трилогия с украинским чемпионом
Энтони Джошуа планирует вернуться на ринг (Фото: instagram.com/anthonyjoshua)
Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28−4, 25 KO) сообщил, состоится ли его третий бой против абсолютного чемпиона Александра Усика (24−0, 15 КО).
Британский боксер считает, что украинец не должен соглашаться на третий бой с ним, ведь уже дважды побеждал.
«Он уже дважды меня победил. Если посмотреть в историю, то бывали случаи, когда боксеры встречались пять или шесть раз.
Но на данный момент Усик может сам решать, что делать дальше".
Джошуа заявил, что должен драться с Тайсоном Фьюри.
«Думаю, я должен драться с Тайсоном Фьюри. Усик, с другой стороны, не обязан выходить против меня.
Это зависит от того, что решат мои менеджеры и тренеры. Будет ли еще один бой полезен для меня, или мы хотим избежать риска и сразу перейти к большому поединку. Для меня приемлем любой вариант", — приводит слова Энтони talkSPORT.
Усик дважды победил Джошуа: в сентябре 2021 года единогласным решением, в августе 2022 года — раздельным.
Напомним, что Энтони в последний раз выходил на ринг в сентябре 2024 года, когда досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа.
