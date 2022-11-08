«Это ужас». Фанаты жестко раскритиковали Ломаченко за цитату из известной песни 8 ноября, 16:41 Значительная часть болельщиков резко осудила боксера (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко попал под критику фанатов за цитату известной песни.



Бывший чемпион мира опубликовал в Instagram совместное фото со своим отцом и тренером Анатолием.

В комментарии к посту Василий написал строчки из песни Гимн Спарты: «Путь наш един, одна и наша вера в Бога, будем стоять до победного итога».

Видео дня

Некоторые из пользователей соцсети положительно отреагировали на такое сообщение боксера.

Но значительная часть болельщиков резко осудила боксера. В комментариях Василию писали: «Это ужас», «Почему самые верующие в Бога это те, кто бьет морды или сидит на зоне?», «Эхх, Василий», «Отписка, все ясно», «Ничего тебя жизнь не учит… мерзость», «Чемодан, вокзал, Россия… к сожалению», «Продолжаешь яму копать».

Ранее Ломаченко оскандалился репостом интервью митрополита УПЦ МП, где тот заявил, что Украину бомбят из-за поддержки ЛГБТ.