«Будет обязательная защита титула». Александр Усик узнал имя потенциального соперника, с которым подерется после боя против Дюбуа — промоутер 14 августа, 13:44 Филип Хргович (Фото:instagram.com/filip_hrgovic)

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что будет настаивать, чтобы победитель поединка Усик — Дюбуа дрался против Филипа Хрговича за пояс чемпиона IBF в супертяжелом весе.

В комментарии Boxing Social Хирн заявил, что Международная боксерская федерация дала устное согласие на то, чтобы сразу после чемпионского боя во Вроцлаве 26 августа победитель будет обязан драться против хорватского супертяжеловеса.

Видео дня

«Сто процентов, что мы будем настаивать на обязательной защите титула IBF. Это было главным в бою против Демси Маккина.

Хрговичу нужен был этот поединок, чтобы оставаться активным. IBF подтвердила, что сразу после боя Усик — Дюбуа они назначат обязательную защиту против Филиппа. Поэтому дальше он подерется с победителем этого боя", — сказал Хирн.

Отметим, в ночь на 12 августа Хргович победил техническим нокаутом австралийца Демси Маккина.

А после боя Филип Хргович поставил жесткий ультиматум украинскому чемпиону Александру Усику.

Также ранее сообщалось, что британский ветеран бокса объяснил, почему бой Усик — Фьюри не состоится и назвал следующего соперника украинца.