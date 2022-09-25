Легендарный Мейвезер во втором раунде нокаутировал бойца смешанных единоборств в выставочном бою — видео
Мейвезер на протяжении карьера не проиграл ни одного боя (Фото:MMA Junkie)
Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, завершивший карьеру в 2017 году, в выставочном поединке нокаутировал японского бойца смешанных (ММА) японца Микуру Асакуру.
Выставочный бой состоялся в рамках турнира Super Rizin в японском городе Сайтама.
Регламент поединка предусматривал три раунда, однако Мейвезер нокаутировал Асакуру на последних секундах второй трехминутки.
Перед нокаутом Асакура нанес Мейвезеру несколько мощных ударов и едва не отправил 45-летнего боксера в нокдаун мощным правым хуком.
Мейвезер в течение профессиональной карьеры провел 50 боев и все выиграл.
Ранее Мейвезер избил непобежденного боксера Дона Мура в выставочном поединке.
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