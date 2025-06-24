«Это не возникло просто так»: в команде Дюбуа высказались о прекращении сотрудничества Усика с промоутером

24 июня, 17:14
Фрэнк Уоррен высказался про работу Александра Усика и Александра Красюка

Фрэнк Уоррен высказался про работу Александра Усика и Александра Красюка (Фото: instagram.com/frank_warren_official)

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в сверхтяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился мнениями о прекращении сотрудничества чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика с промоутером Александром Красюком.

Представитель команды британца считает, что в лагере украинца что-то произошло, однако Александр сосредоточен на подготовке к бою.

«Я не знаю всех тонкостей, но знаю, что это не возникло просто так. Это продолжалось уже несколько недель. Что есть, то есть.

Усик продолжает тренироваться. Я уверен, что их волнует только то, чтобы его тренировочный лагерь прошел хорошо. Что бы ни было со всем остальным, они сами все решат. Я знаю, что Даниэль не ожидает ничего меньшего, чем выйти на ринг против Усика, который на 100% готов к бою.

Это их дела. Что касается боя, Дюбуа тренируется и готовится к лучшей версии Усика, который является отличным бойцом", — приводит слова Уоррена BoxNation.

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Александр Красюк

