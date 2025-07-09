«Соглашение достигнуто»: промоутер назвал бой, от которого зависит трилогия Усик — Фьюри

9 июля, 12:35
Поделиться:
Тайсон Фьюри готов к трилогии с Александром Усиком (Фото: instagram.com/tysonfury)

Тайсон Фьюри готов к трилогии с Александром Усиком (Фото: instagram.com/tysonfury)

Фрэнк Уоррен подтвердил, что Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) может провести третий поединок с Александром Усиком (23−0, 14 КО).

Читайте также:
«Тайсон всегда этого хотел»: Фьюри получил предложение провести прощальный бой в России

Промоутер рассказал, что команды достигли соглашения.

«Соглашение достигнуто. Мы ее достигли и это все, что я могу вам сказать на данный момент. Посмотрим, что произойдет.

Реклама

Тайсон чувствует, что хочет снова сразиться с Усиком. Он был на пенсии ровно до того времени, как сообщил о своем желании вернуться. Значит, он так чувствует.

Посмотрим, что из этого выйдет. Фьюри чувствует желание снова боксировать против Усика, но пока нас ожидает бой с Дюбуа. Я верю, что Даниэль победит", — рассказал Уоррен.

https://twitter.com/boxing_ts/status/1942614656386035945
Читайте также:
«Есть ощущение, что меня ограбили»: Дюбуа назвал слабое место Усика перед реваншем

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в прошлом году — сперва раздельным решением судей, а затем единогласным.

https://www.youtube.com/embed/PzkltpFwAlw?si=t7Us9mnQ2Og0t8QE

После второго поражения от украинца Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

Ранее сообщалось, что Тайсон «анонсировал» трилогию с Усиком, назвав дату и место боя.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies