Фрэнк Уоррен подтвердил, что Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО) может провести третий поединок с Александром Усиком (23−0, 14 КО).

Промоутер рассказал, что команды достигли соглашения.

«Соглашение достигнуто. Мы ее достигли и это все, что я могу вам сказать на данный момент. Посмотрим, что произойдет.

Тайсон чувствует, что хочет снова сразиться с Усиком. Он был на пенсии ровно до того времени, как сообщил о своем желании вернуться. Значит, он так чувствует.

Посмотрим, что из этого выйдет. Фьюри чувствует желание снова боксировать против Усика, но пока нас ожидает бой с Дюбуа. Я верю, что Даниэль победит", — рассказал Уоррен.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в прошлом году — сперва раздельным решением судей, а затем единогласным.

После второго поражения от украинца Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

Ранее сообщалось, что Тайсон «анонсировал» трилогию с Усиком, назвав дату и место боя.