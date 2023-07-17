«Лучший крузер столетия». Промоутер Дюбуа засыпал комплиментами Усика 17 июля, 16:16 Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:K2 Promotions)

Промоутер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил, что обладатель поясов WBA, WBO и IBF Александр Усик подойдет серьезно готовым к титульному поединку с его клиентом.

По мнению специалиста, боксеры покажут увлекательный бой. Уоррен не сомневается, что украинский чемпион будет серьезно готовым к поединку.

«Даниэль получил бой с Усиком, и это хорошое противостояние. Дюбуа вел себя очень хорошо, как и Усик. Мы получим настоящий бой.

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Вне этой комнаты есть один человек, который знает, что это будет настоящий, тяжелый бой. И это Усик, потому что он не дурак. Усик совершенно не дурак. Он великий крузер, возможно, лучший в этом столетии. Усик — профессионал, и он знает, что это будет хороший, сложный поединок", — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее британский боксер назвал свои преимущества в бою с Усиком.