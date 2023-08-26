«Закончится остановкой в поздних раундах». Непобедимый британец сделал убедительный прогноз на поединок Усик — Дюбуа
Чемпион и претендент (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)
Британский боксер супертяжелого веса Фрейзер Кларк (7−0, 5 КО) спрогнозировал исход боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
По словам Кларка, Усик победит остановкой в поздних раундах после многих ударов по сопернику.
«Я однозначно болею за Дюбуа. Если он донесет мощный удар, то может финишировать любого в мире бокса.
Но я считаю Усика явным фаворитом. Посмотрите, что он сделал на протяжении своей карьеры, кого он победил, как он боксирует и насколько он хорош. Я его самый большой фанат.
Я скажу, что Усик победит остановкой в поздних раундах в результате нанесения кучи ударов", — сказал Кларк BBC.
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее Бомбардировщик, как называют Деонтея Уайлдера, сделал прогноз на чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа.