«Закончится остановкой в поздних раундах». Непобедимый британец сделал убедительный прогноз на поединок Усик — Дюбуа 26 августа, 12:01 Чемпион и претендент (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Британский боксер супертяжелого веса Фрейзер Кларк (7−0, 5 КО) спрогнозировал исход боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам Кларка, Усик победит остановкой в поздних раундах после многих ударов по сопернику.

«Я однозначно болею за Дюбуа. Если он донесет мощный удар, то может финишировать любого в мире бокса.

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Но я считаю Усика явным фаворитом. Посмотрите, что он сделал на протяжении своей карьеры, кого он победил, как он боксирует и насколько он хорош. Я его самый большой фанат.

Я скажу, что Усик победит остановкой в поздних раундах в результате нанесения кучи ударов", — сказал Кларк BBC.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее Бомбардировщик, как называют Деонтея Уайлдера, сделал прогноз на чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа.