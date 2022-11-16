Когда и где смотреть бой Фьюри — Чисора 16 ноября, 13:43 Это будет уже третий поединок между Тайсоном и Дереком (Фото:Дерек Чисора via Instagram)

НВ делится необходимой информацией о поединке в супертяжелом весе между британским чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

Бой Фьюри — Чисора состоится 3 декабря 2022 года в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

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Фьюри провел 33 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился ничьей.

Чисора провел 45 боев за свою карьеру. В них он одержал 33 победы и потерпел 12 поражений.

Это будет уже третий поединок между Тайсоном и Дереком. Два предыдущих завершились победами первого из них.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил соотечественника Диллиана Уайта. После боя Тайсон объявил о завершении карьеры, но позже изменил свое решение.

Чисора в своем последнем поединке единогласным решением судей победил болгарина Кубрата Пулева.