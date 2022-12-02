Фьюри — Чисора. Когда и где смотреть бой

2 декабря, 14:21
Поделиться:
Боксеры поспорят за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Боксеры поспорят за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

НВ представляет анонс поединка между британским чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

Смотреть онлайн-трансляцию боя Фьюри — Чисора можно здесь

Бой Фьюри — Чисора состоится 4 декабря 2022 года ориентировочно в 00:00 по киевскому времени в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Видео дня

Читайте также:
«Я хотел бы драться в Украине». Усик рассказал, когда может состояться бой с Фьюри

Прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

На кону поединка будет титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри.

Читайте также:
Усик рассказал, почему не планирует нокаутировать Фьюри

Фьюри провел 33 поединка среди профессионалов, 32 из которых выиграл и один свел вничью. Чисора в 45 боях на профи-ринге победил 33 раза и проиграл 12 поединков.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил соотечественника Диллиана Уайта. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, но позже изменил свое решение.

Чисора в своем последнем поединке единогласным решением судей победил болгарина Кубрата Пулева.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри WBC Дерек Чисора

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X