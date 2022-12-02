Фьюри — Чисора. Когда и где смотреть бой 2 декабря, 14:21 Боксеры поспорят за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

НВ представляет анонс поединка между британским чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.



Бой Фьюри — Чисора состоится 4 декабря 2022 года ориентировочно в 00:00 по киевскому времени в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

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Прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

На кону поединка будет титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри.

Фьюри провел 33 поединка среди профессионалов, 32 из которых выиграл и один свел вничью. Чисора в 45 боях на профи-ринге победил 33 раза и проиграл 12 поединков.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил соотечественника Диллиана Уайта. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, но позже изменил свое решение.

Чисора в своем последнем поединке единогласным решением судей победил болгарина Кубрата Пулева.