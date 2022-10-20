Фьюри предпочел Усику другого соперника в следующем бою 20 октября, 13:41 Фьюри проведет следующий бой 3 декабря 2022 года (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о проведении своего следующего боя против соотечественника Дерека Чисоры вместо поединка с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.



На своей странице в Instagram чемпион мира по версии WBC сообщил, что поединок состоится 3 декабря 2022 года в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

«Давайте устроим бой. До встречи 3 декабря в Лондоне», — написал Фьюри.

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После победы Усика над Энтони Джошуа в реванше ожидалось, что Александр проведет бой с Тайсоном Фьюри, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.

Позже появилась информация, что Фьюри подерется с Джошуа, однако впоследствии он заявил, что бой с соотечественником не состоится, а его соперником станет сириец Мануэль Чарр.

Усик в свою очередь может провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.