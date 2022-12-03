Фьюри — Чисора. Онлайн-трансляция боя 3 декабря, 05:30 Букмекеры называют фаворитом боя Фьюри (слева) (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

НВ следит за поединком в супертяжелом весе между британским чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой. Начало — 4 декабря ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.



Поединок состоится пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

На кону боя — пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, которым владеет Тайсон Фьюри.

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Фьюри (34 года) провел 33 поединка среди профессионалов, в 32-х из которых победил (23 — нокаутом), один — свел вничью.

Чисора (38 года) 45 раз выходил на профессиональный ринг, в которых одержал 33 победы (23 — нокаутом). 12 боев британец проиграл.

Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей сводятся к тому, что фаворит боя — Фьюри. Согласно букмекерской конторе William Hill, коэффициент на его победу — 1,06. Успех Чисоры оценивается в 11,00, ничья — в 26,00.

Победа фаворита нокаутом, техническим нокаутом, из-за дисквалификации соперника оценивается в 1,33, по решению судей или техническому решению — в 3,75.

Успех его визави нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 13,00, по решению судей или техническому решению — 23,00.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил соотечественника Диллиана Уайта. Чисора в своем последнем поединке единогласным решением судей победил болгарина Кубрата Пулева.