Фьюри победил Чисору и отстоял титул чемпиона мира перед потенциальным боем с Усиком
Фьюри досрочно победил в 10-м раунде (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Британский боксер Тайсон Фьюри техническим нокаутом отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в поединке против соотечественника Дерека Чисоры.
В самом начале боя активнее начал Чисора, но уже в середине раунда Фьюри провел атаку серией прицельных ударов.
Уже во второй трехминутке действующий чемпион едва не нокаутировал соперника, зажав того в углу ринга, но все же не стал его добивать.
В дальнейшем Фьюри продолжил доминировать, где Чисора пропускал слишком много ударов и лишь изредка доставал фаворита.
В итоге, преимущество чемпиона было столь велико, что рефери досрочно остановил бой в 10-м раунде.
Ранее Фьюри рассказал, что готов провести бой с украинским обладателем титулов WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александром Усиком.