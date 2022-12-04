Фьюри победил Чисору и отстоял титул чемпиона мира перед потенциальным боем с Усиком 4 декабря, 00:16 Фьюри досрочно победил в 10-м раунде (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Тайсон Фьюри техническим нокаутом отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в поединке против соотечественника Дерека Чисоры.



В самом начале боя активнее начал Чисора, но уже в середине раунда Фьюри провел атаку серией прицельных ударов.

Уже во второй трехминутке действующий чемпион едва не нокаутировал соперника, зажав того в углу ринга, но все же не стал его добивать.

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В дальнейшем Фьюри продолжил доминировать, где Чисора пропускал слишком много ударов и лишь изредка доставал фаворита.

В итоге, преимущество чемпиона было столь велико, что рефери досрочно остановил бой в 10-м раунде.

Ранее Фьюри рассказал, что готов провести бой с украинским обладателем титулов WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александром Усиком.