«Уважаю обоих, но…». Жена Усика рассказала, за кого будет болеть в бою Фьюри — Чисора 3 декабря, 12:43 Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по пяти версиям Александра Усика Екатерина рассказала, за кого будет болеть в бою между британским обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

О своих предпочтениях избранница титулованного спортсмена сообщила в сторис Instagram.

Екатерина опубликовала фото Фьюри и Чисоры, сделанное во время дуэли взглядов.

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В комментарии к снимку жена Усика написала: «Я очень уважаю обоих. Но… Дерек Чисора».

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Позже Екатерина поделилась совместным фото с бывшим соперником своего мужа, добавив: «Я сегодня болею за Дерека Чисору».

Фото: Екатерина Усик via Instagram

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил соотечественника Диллиана Уайта. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, но позже изменил свое решение.

Чисора в своем последнем поединке единогласным решением судей победил болгарина Кубрата Пулева.