«Уважаю обоих, но…». Жена Усика рассказала, за кого будет болеть в бою Фьюри — Чисора
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по пяти версиям Александра Усика Екатерина рассказала, за кого будет болеть в бою между британским обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.
Смотреть онлайн-трансляцию боя Фьюри — Чисора можно здесь
О своих предпочтениях избранница титулованного спортсмена сообщила в сторис Instagram.
Екатерина опубликовала фото Фьюри и Чисоры, сделанное во время дуэли взглядов.
В комментарии к снимку жена Усика написала: «Я очень уважаю обоих. Но… Дерек Чисора».
Позже Екатерина поделилась совместным фото с бывшим соперником своего мужа, добавив: «Я сегодня болею за Дерека Чисору».
В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил соотечественника Диллиана Уайта. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, но позже изменил свое решение.
Чисора в своем последнем поединке единогласным решением судей победил болгарина Кубрата Пулева.