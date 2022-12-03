«Уважаю обоих, но…». Жена Усика рассказала, за кого будет болеть в бою Фьюри — Чисора

3 декабря, 12:43
Поделиться:
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по пяти версиям Александра Усика Екатерина рассказала, за кого будет болеть в бою между британским обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

Смотреть онлайн-трансляцию боя Фьюри — Чисора можно здесь

О своих предпочтениях избранница титулованного спортсмена сообщила в сторис Instagram.

Екатерина опубликовала фото Фьюри и Чисоры, сделанное во время дуэли взглядов.

Видео дня

Читайте также:
Фьюри — Чисора. Когда и где смотреть бой

В комментарии к снимку жена Усика написала: «Я очень уважаю обоих. Но… Дерек Чисора».

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Позже Екатерина поделилась совместным фото с бывшим соперником своего мужа, добавив: «Я сегодня болею за Дерека Чисору».

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил соотечественника Диллиана Уайта. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, но позже изменил свое решение.

Чисора в своем последнем поединке единогласным решением судей победил болгарина Кубрата Пулева.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Фото Дерек Чисора

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X