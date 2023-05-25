«Вырублю за шесть раундов». Фьюри сделал еще одно дерзкое обращение к Усику 25 мая, 15:45 Предыдущие переговоры о бое не принесли успеха (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность в своей победе в возможном бою с украинским обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Фьюри заявил, что сможет одолеть Усика в первой половине боя и призвал украинца подписать контракт, приводит слова боксера журналист Майкл Бенсон.

«Он не подпишет контракт, поскольку знает, что получит большими кулаками по лицу. Я хотел бы, чтобы он подписал контракт и перестал быть маленьким с**куном.

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Это легкий бой для меня. Я вырублю его за шесть раундов, и он это знает, поэтому и бегает от меня", — сказал Фьюри.

Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.

Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.

Недавно британец заявил, что Усик избегает боя с ним, поскольку опасается потерпеть сокрушительное поражение.