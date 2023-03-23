«Фьюри — Джошуа, Уайлдер — Усик». Известный промоутер предложил провести боксерский турнир на вылет

23 марта, 18:22
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Накануне сорвался бой Усика с Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Накануне сорвался бой Усика с Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Эдди Хирн на фоне срыва боя между украинским чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула британцем Тайсоном Фьюри предложил провести турнир между четырьмя боксерами.

Такую идею Хирн выдвинул в своем аккаунте в Twitter.

По версии Хирна, участие в соревновании должны принять украинец Александр Усик, американец Деонтей Уайлдера и британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

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«Если бой Фьюри против Усика не удастся провести, а Энтони обыгрывает Франклина, то давайте устроим бои Фьюри – Джошуа и Уайлдер – Усик, а тогда победитель будет бороться против победителя для определения абсолютного чемпиона», – предложил Хирн.

https://twitter.com/EddieHearn/status/1638829957932630017

Накануне промоутер Усика Александр Красюк заявил, что переговоры о бое Усика с Фьюри завершены, а поединок отменен.

Красюк добавил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий.

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Сообщалось, что после срыва боя с Фьюри Усик, вероятно, будет пытаться защитить свои титулы в супертяжелом весе против обязательного претендента по версии WBA британца Даниэля Дюбуа.

Также на фоне срыва боя между Усиком и Фьюри желание провести поединок против украинца выразили в команде Деонтея Уайлдера.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Энтони Джошуа

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