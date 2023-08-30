«Я бы избил их». Фьюри выдвинул революционную идею насчет боя с Усиком и Джошуа

30 августа, 16:18
Поделиться:
Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести совместный поединок с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Цыганский король» уверен, что победа над украинцем ему ничего не даст, а если он проиграет, то его будут очень сильно критиковать.

«Победа над Усиком ничего мне не даст, кто он, черт возьми, такой? Если я буду драться с Усиком — это все равно, что брошу ему не косточку, а подарю целую собачью будку. Все ждут, что я побью Усика, парня из среднего веса, который меньше меня.

Видео дня

Читайте также:
«Усик побьет Фьюри»: знаменитый боксер назвал главные преимущества украинца

Если Усик победит меня, то начнется: «Боже мой, он избил мамонта, которого никто не мог победить». Я не собираюсь давать кому-нибудь такую возможность".

Фьюри заявил, чтобы бы хотели провести поединок, в котором Усик и Джошуа менялись бы между собой.

«Возможно, было бы лучше, если бы Усик и Джошуа сразились со мной вместе в команде. Просто пусть меняются между раундами. Я бы действительно избил их в один и тот же вечер — вот насколько они легкие соперники», — приводит слова британца Mirror.

Читайте также:
«Кличко уничтожил бы его». Тренер Дюбуа продолжает унижать Александра Усика

Ранее сообщалось, что британский боксер дал совет следующему сопернику Александра Усика.

Напомним, бывший чемпион мира сделал однозначный прогноз на бой Усик — Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X