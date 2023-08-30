«Я бы избил их». Фьюри выдвинул революционную идею насчет боя с Усиком и Джошуа 30 августа, 16:18 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести совместный поединок с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Цыганский король» уверен, что победа над украинцем ему ничего не даст, а если он проиграет, то его будут очень сильно критиковать.

«Победа над Усиком ничего мне не даст, кто он, черт возьми, такой? Если я буду драться с Усиком — это все равно, что брошу ему не косточку, а подарю целую собачью будку. Все ждут, что я побью Усика, парня из среднего веса, который меньше меня.

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Если Усик победит меня, то начнется: «Боже мой, он избил мамонта, которого никто не мог победить». Я не собираюсь давать кому-нибудь такую возможность".

Фьюри заявил, чтобы бы хотели провести поединок, в котором Усик и Джошуа менялись бы между собой.

«Возможно, было бы лучше, если бы Усик и Джошуа сразились со мной вместе в команде. Просто пусть меняются между раундами. Я бы действительно избил их в один и тот же вечер — вот насколько они легкие соперники», — приводит слова британца Mirror.

Ранее сообщалось, что британский боксер дал совет следующему сопернику Александра Усика.

Напомним, бывший чемпион мира сделал однозначный прогноз на бой Усик — Фьюри.