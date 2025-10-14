«Это бой, которого он действительно хочет». Промоутер назвал боксера, ради кого Фьюри готов возобновить карьеру

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что Тайсон Фьюри не против снова выйти на ринг.

По словам Уоррена, Фьюри нацелен провести реванш против украинца Александра Усика после двух поражений в 2024 году, сообщает Ring Magazine.

В то же время промоутер заявил, что в случае возобновления карьеры Фьюри ждет бой с Энтони Джошуа.

Реклама

«Я верю, что он будет драться в 2026 году. Слушайте, он боец. Я знаю, какого боя он действительно хочет. Он хочет драться, и это снова Александр Усик. Это то, чего он хочет. Вы спрашиваете меня, чего он хочет — это тот бой, которого он хочет.

Это все, о чем он говорит со мной, когда я с ним говорю об этом. Это бой, которого он действительно хочет. Но слушайте, он боец. Если он собирается продолжать, на что он и намекал, то, конечно, его ждет большой бой с Эй Джеем. Это очевидно", — сказал Уоррен.

Усик дважды побеждал Фьюри в 2024 году: в мае — раздельным решением судей, а в декабре — единогласным.

Недавно Фьюри заявил о несправедливости результата реванша с Усиком.

Ранее Фьюри вызвал Усика на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Александр ответил на заявление Тайсона назвав его «сумасшедшим».