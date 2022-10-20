Фьюри провел дуэль взглядов со своим следующим соперником — видео 20 октября, 18:14 Бой состоится 3 декабря (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Дерек Чисора провели первую битву взглядов перед третьим боем между собой.

Боксеры находились в хорошем настроении и много шутили. Фьюри, в частности, подколол Энтони Джошуа, с которым Тайсон планировал подраться, однако контракт так и не был подписан.

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«Ты показал пример бодибилдеру. Я планирую и дальше мучить его, пока он не найдет яйца для боя», — обратился Фьюри к Чисоре.



Бой между Фьюри и Чисорой состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Ранее боксеры уже дважды встречались в ринге. В 2011 году Фьюри победил Чисору единогласным решением судей, а в 2014-м Чисора отказался продолжать бой после 10-го раунда.

В 2020 году Чисора дрался с украинцем Александром Усиком, которому проиграл единогласным решением судей.