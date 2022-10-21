«У меня будут три боя». Фьюри назвал Усика среди потенциальных соперников в следующем году
Следующий бой Фьюри проведет против Чисоры (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри назвал своих возможных соперников в 2023 году.
По словам Фьюри, в следующем году он планирует провести три поединка, первый из которых может стать против украинца Александра Усика, сообщает Boxing Scene.
«С кем бы я ни договорился, я гарантирую, что в следующем году у меня будут три боя, начиная с февраля с Усиком. Если он хочет бой-реванш, он может провести бой-реванш», – сказал Фьюри.
Также Фьюри назвал среди соперников назван американца Деонтея Уайлдера и британцев Джо Джойса и Даниэля Дюбуа.
"Есть много британской говядины, чтобы найти соперника", - отметил Фьюри.
Ранее сообщалось, что 3 декабря Тайсон Фьюри встретится в ринге Дереком Чисорой.