«У меня будут три боя». Фьюри назвал Усика среди потенциальных соперников в следующем году 21 октября, 21:31 Следующий бой Фьюри проведет против Чисоры (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри назвал своих возможных соперников в 2023 году.

По словам Фьюри, в следующем году он планирует провести три поединка, первый из которых может стать против украинца Александра Усика, сообщает Boxing Scene.

«С кем бы я ни договорился, я гарантирую, что в следующем году у меня будут три боя, начиная с февраля с Усиком. Если он хочет бой-реванш, он может провести бой-реванш», – сказал Фьюри.

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Также Фьюри назвал среди соперников назван американца Деонтея Уайлдера и британцев Джо Джойса и Даниэля Дюбуа.

"Есть много британской говядины, чтобы найти соперника", - отметил Фьюри.

Ранее сообщалось, что 3 декабря Тайсон Фьюри встретится в ринге Дереком Чисорой.