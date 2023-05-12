«Выпиваю несколько бутылок пива каждый день». Фьюри рассказал о своем досуге в ожидании следующего боя

12 мая, 14:32
Поделиться:
Тайсон Фьюри последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Тайсон Фьюри последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, как проводит свободное время после срыва боя с украинским боксером Александром Усиком.

Фьюри заявил, что пока он не знает имени своего следующего оппонента и сообщает Boxing News 24.

«Меня сейчас не особо интересуют звонки о поединках и так далее. Если мне найдут оппонента очень скоро, я буду счастлив. Сейчас я выпиваю несколько бутылок пива каждый день и загораю», — сказал Фьюри.

Видео дня

Британец также прокомментировал возможное создание турнира в Саудовской Аравии с его участием, а также Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Читайте также:

Чжилэй не прочь подраться с Фьюри уже в июле (Фото:Reuters/Andrew Couldridge) «Я готов». Сенсационный китайский боксер переключился с Усика на Фьюри

«В СМИ многое говорят, но я не верю ни одному слову. Если промоутеры действительно собираются что-то делать, то нужно поторопиться, потому что время идет», — добавил боксер.

Фьюри в последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года, когда победил Дерека Чисору.

Ожидалось, что в апреле Фьюри проведет бой с Усиком, но поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.

Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Отдых Пиво Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X