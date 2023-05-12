«Выпиваю несколько бутылок пива каждый день». Фьюри рассказал о своем досуге в ожидании следующего боя 12 мая, 14:32 Тайсон Фьюри последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, как проводит свободное время после срыва боя с украинским боксером Александром Усиком.

Фьюри заявил, что пока он не знает имени своего следующего оппонента и сообщает Boxing News 24.

«Меня сейчас не особо интересуют звонки о поединках и так далее. Если мне найдут оппонента очень скоро, я буду счастлив. Сейчас я выпиваю несколько бутылок пива каждый день и загораю», — сказал Фьюри.

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Британец также прокомментировал возможное создание турнира в Саудовской Аравии с его участием, а также Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

«В СМИ многое говорят, но я не верю ни одному слову. Если промоутеры действительно собираются что-то делать, то нужно поторопиться, потому что время идет», — добавил боксер.

Фьюри в последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года, когда победил Дерека Чисору.

Ожидалось, что в апреле Фьюри проведет бой с Усиком, но поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.



Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.