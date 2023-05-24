Фьюри набросился на Усика: Маленький с**кун бегает от меня около года 24 мая, 10:58 Предыдущие переговоры о бое Усика и Фьюри не увенчались успехом (Фото:Зеркальный бой через Твиттер)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с украинским боксером Александром Усиком.

В интервью Fight Hub TV Фьюри заявил, что именно Усик избегает боя с ним, поскольку опасается потерпеть сокрушительное поражение.

«Интересен ли мне бой с Усиком? Этот парень — маленький с**кун, он бегает от меня около года. Мне очень трудно затащить его на ринг. Но я не осуждаю Усика, потому что я побью его к чертовой матери, когда с ним там окажусь. Так что продолжай бегать, с*чка», — заявил Фьюри.



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Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.

Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.