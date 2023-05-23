Битва непобежденных. Фьюри начал переговоры о бое с неожиданным соперником 23 мая, 14:16 Тайсон Фьюри в последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри может провести бой против австралийского боксера Демси Маккина.

Менеджер австралийского бойца Анджело Ди Карло заявил, что уже начались переговоры относительно боя, сообщает Herald Sun.

Ожидается, что поединок Фьюри — Маккин состоится в Австралии.

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"Я считаю, что Демси — лучший вариант для Цыганского короля.

Мы, конечно, стремимся провести этот бой. У нас было хорошее сотрудничество с Matchroom, мы очень уважаем Эдди Хирна.



Я буду вести переговоры с лагерем Фьюри и посмотрю, куда это нас приведет", — сказал Ди Карло.

Следует отметить, что Маккин, как и Фьюри, не проиграл ни одного боя.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Тайсона Фьюри может стать новозеландец Джозеф Паркер.