Фьюри начал подготовку к бою с Усиком после призыва украинца — видео

12 марта, 22:02
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Бой Усик — Фьюри может состояться 29 апреля (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бой Усик — Фьюри может состояться 29 апреля (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри начал подготовку к бою против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика после того, как украинец согласился на финансовые условия британца.

Об этом Фьюри рассказал в видеообращении, которое он опубликовал в сторис Instagram.

«Цыганский король» в своем стиле дерзко обратился к Усику, назвав его «подлым уродом».

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«Сегодня первый день моих тренировок к бою с Усиком. Мне не нужно 6 или 4 месяца, у меня 6 недель и неделя отдыха. Готово, счастливые дни. Я собираюсь навязать свою волю этому маленькому подлому уроду. Вставайте, ребята, не могу ждать, чтобы править Британией», — сказал Фьюри.

https://twitter.com/IFLTV/status/1634490531106496518?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1634490531106496518%7Ctwgr%5E499bf13e5e4d8d0ff1fc1ed6d4a2a7a9fb3b40d5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Fprosport%2Ffyuri-nachal-podgotovku-k-boyu-s-usikom-i-v-ocherednoy-raz-derzko-obratilsya-k-ukraincu-video-2283205.html

Накануне Усик согласился на предложение Фьюри распределить гонорар за бой 70 на 30, при условии, что британец сразу после поединка пожертвует 1 млн фунтов Украины.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля этого года.

Позже промоутер добавил, что переговоры о бое затянулись и, если поединок сорвется, то соперником Усика станет британец Даниэль Дюбуа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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