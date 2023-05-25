«Выпил около 16 бокалов пива». Фьюри откровенно признался, почему не видел бой Ломаченко — Хейни 25 мая, 16:36 Фьюри выпил лишнего во время поединка Ломаченко — Хейни (Фото:FightHype.com)

Британский чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему не смотрел бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни.

Фьюри признался, что не видел поединок, поскольку в то время сидел в пабе, где изрядно выпил, сообщает FightHype.com.

«У меня не было возможности посмотреть этот бой, потому что я сидел в пабе и накидался как только мог.

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Да, это правда. Я выпил около 16 бокалов пива, поэтому не видел поединка. Я слышал много разговоров об ограблении и тому подобное , но это бокс. Такое случается", — сказал Фьюри.

Ранее Фьюри рассказал, что в ожидании следующего боя выпивает по несколько бутылок пива ежедневно.