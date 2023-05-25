«Выпил около 16 бокалов пива». Фьюри откровенно признался, почему не видел бой Ломаченко — Хейни

25 мая, 16:36
Поделиться:
Фьюри выпил лишнего во время поединка Ломаченко — Хейни (Фото:FightHype.com)

Фьюри выпил лишнего во время поединка Ломаченко — Хейни (Фото:FightHype.com)

Британский чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему не смотрел бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни.

Фьюри признался, что не видел поединок, поскольку в то время сидел в пабе, где изрядно выпил, сообщает FightHype.com.

«У меня не было возможности посмотреть этот бой, потому что я сидел в пабе и накидался как только мог.

Видео дня

Читайте также:
«Вырублю за шесть раундов». Фьюри сделал еще одно дерзкое обращение к Усику

Да, это правда. Я выпил около 16 бокалов пива, поэтому не видел поединка. Я слышал много разговоров об ограблении и тому подобное, но это бокс. Такое случается", — сказал Фьюри.

Ранее Фьюри рассказал, что в ожидании следующего боя выпивает по несколько бутылок пива ежедневно.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Тайсон Фьюри Девин Хейни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X