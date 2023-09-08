«Надеру ему задницу»: Фьюри шокировал именем желаемого соперника после поединка со звездой ММА
Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выбрал себе следующего оппонента после поединка с Фрэнсисом Нганну.
«Цыганский король» заявил, что хочет оказаться в ринге с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом, несмотря на потенциальный бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
«Когда я одержу победу в бою с Нганну, я намерен подраться с большими звездами. Следующим в списке идет Джон Джонс. И я надеру ему задницу», — приводит слова Фьюри ESPN.
Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Отметим, что бойцы уже провели первую битву взглядов, которая вышла очень комичной.
Ранее сообщалось, что Фьюри назвал унизительное условие для боя с Усиком.