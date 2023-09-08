«Надеру ему задницу»: Фьюри шокировал именем желаемого соперника после поединка со звездой ММА

8 сентября, 14:03
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Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выбрал себе следующего оппонента после поединка с Фрэнсисом Нганну.

«Цыганский король» заявил, что хочет оказаться в ринге с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом, несмотря на потенциальный бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

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«Когда я одержу победу в бою с Нганну, я намерен подраться с большими звездами. Следующим в списке идет Джон Джонс. И я надеру ему задницу», — приводит слова Фьюри ESPN.

Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

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Отметим, что бойцы уже провели первую битву взглядов, которая вышла очень комичной.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал унизительное условие для боя с Усиком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

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