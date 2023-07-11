Замена Усику. Фьюри официально проведет бой против звезды UFC в Саудовской Аравии

11 июля, 19:04
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Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну (Фото:Ring TV)

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну (Фото:Ring TV)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет свой следующий бой против звезды смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

Как сообщает сайт The Ring, поединок бойцов состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Бой пройдет по официальным правилам бокса — его будут оценивать трое судей по 10-балльной системе.

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Напомним, Фьюри последний бой провел в декабре прошлого года, когда досрочно победил Дерека Чисору. «Цыганский король» должен был провести поединок с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком, однако встреча сорвалась.

Нганну, в свою очередь, в январе 2022 года победил по очкам Сирила Гана на турнире UFC 270. После этого боец покинул UFC и подписал контракт с PFL.

Ранее промоутер назвал новую дату потенциального боя Усик — Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

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