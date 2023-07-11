Огромные деньги. Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой со звездой UFC

11 июля, 14:40
Поделиться:
Фьюри за бой против Нганну может заработать солидную сумму за бой против Нганну (Фото:ЛАПРЕСС)

Фьюри за бой против Нганну может заработать солидную сумму за бой против Нганну (Фото:ЛАПРЕСС)

Глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, сколько может заработать британский боксер Тайсон Фьюри за потенциальный поединок против франко-камерунского бойца смешанных боевых искусств Франсиса Нганну.

По словам Хирна, он не удивлен, что Фьюри решил провести поединок против бойца UFC, поскольку за него британец получит огромную сумму, сообщает Boxing Social.

«Если вам угодно, то я не обвиняю Тайсона Фьюри за бой с Франсисом Нганну. Похоже, что его не беспокоит наследие или звание абсолютного чемпиона мира.

Видео дня

Фьюри будет драться с парнем, который мог бы подраться с ним миллион раз, но никогда не побьет его, и заработает 40 миллионов. Успехов ему", — сказал Хирн.

Читайте также:

Фьюри и Усик могут подраться в начале следующего года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge) Промоутер назвал новую дату потенциального боя Усик — Фьюри

Пока о поединке Фьюри — Нганну официально объявлено не было.

После того как Фьюри выразил желание подраться с Нганну Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил, что у британца нужно отобрать пояс WBC.

Фьюри жестко отреагировал на призыв промоутера Усика лишить его титула.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри MMA UFC

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X