Огромные деньги. Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой со звездой UFC 11 июля, 14:40 Фьюри за бой против Нганну может заработать солидную сумму за бой против Нганну (Фото:ЛАПРЕСС)

Глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, сколько может заработать британский боксер Тайсон Фьюри за потенциальный поединок против франко-камерунского бойца смешанных боевых искусств Франсиса Нганну.

По словам Хирна, он не удивлен, что Фьюри решил провести поединок против бойца UFC, поскольку за него британец получит огромную сумму, сообщает Boxing Social.

«Если вам угодно, то я не обвиняю Тайсона Фьюри за бой с Франсисом Нганну. Похоже, что его не беспокоит наследие или звание абсолютного чемпиона мира.

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Фьюри будет драться с парнем, который мог бы подраться с ним миллион раз, но никогда не побьет его, и заработает 40 миллионов. Успехов ему", — сказал Хирн.

Пока о поединке Фьюри — Нганну официально объявлено не было.

После того как Фьюри выразил желание подраться с Нганну Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил, что у британца нужно отобрать пояс WBC.

Фьюри жестко отреагировал на призыв промоутера Усика лишить его титула.