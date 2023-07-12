След Усика. Стало известно, почему Фьюри проведет бой со звездой UFC 12 июля, 22:05 Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался о поединке своего клиента с Фрэнсисом Нганну.

Функционер заявил, что «Цыганский король» хотел провести бой с Александром Усиком или Энтони Джошуа, однако они отказались.

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«Мы организовали бой с Нганну, потому что мы хотели организовать поединок с Усиком, потому что мы хотел и встретиться с Джошуа, но ни один из них не захотел драться.

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Кто там еще? Во-первых, весь дивизион был застойным и остается застойным. Все сидят и ждут большого шоу в декабре. Пару недель назад нам сказали, что все переносится на осень 2024 года.

Так что же нам делать? Сидеть и ждать? Нам сказали, что в Саудовской Аравии ничего нельзя сделать, но мы показали, что можно", — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, бой Фьюри — Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Усика раскритиковал звезду UFC за решение подраться с Фьюри.