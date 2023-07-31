«Мы еще такого не видели»: промоутер Фьюри назвал главную опасность для Тайсона в бою со звездой UFC 31 июля, 21:00 Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Боб Арум, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри высказался о поединке своего подопечного с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Специалист считает, что камерунский спортсмен имеет невероятный удар, который может ошарашить «Цыганского короля».

«Это удивительный поединок. Нганну бьет так, как мы еще не видели.

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Два гиганта будут драться друг с другом, думаю, это будет невероятное шоу и отличный бой. Он может быть несколько опасен для Фьюри", — сказал Арум в интервью Pro Boxing Fans.

Напомним, что поединок между Нганну и Фьюри запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что камерунец рассказал о своем невероятном гонораре за бой с Фьюри.