«Мы еще такого не видели»: промоутер Фьюри назвал главную опасность для Тайсона в бою со звездой UFC

31 июля, 21:00
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Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Боб Арум, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри высказался о поединке своего подопечного с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Специалист считает, что камерунский спортсмен имеет невероятный удар, который может ошарашить «Цыганского короля».

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«Это удивительный поединок. Нганну бьет так, как мы еще не видели.

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Два гиганта будут драться друг с другом, думаю, это будет невероятное шоу и отличный бой. Он может быть несколько опасен для Фьюри", — сказал Арум в интервью Pro Boxing Fans.

Напомним, что поединок между Нганну и Фьюри запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что камерунец рассказал о своем невероятном гонораре за бой с Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

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