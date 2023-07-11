«Это не бокс, это цирк»: в команде Усика комично отреагировали на следующего соперника Фьюри

11 июля, 22:10
Поделиться:
Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО), отреагировал на объявление боя обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (33−0−1, 24 KO) с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Функционер написал пост в Twitter, в котором жестко раскритиковал следующий поединок «Цыганского короля».

Читайте также:
«Он убегает от Усика». Жертва украинца считает Тайсона Фьюри трусом

«Самая большая шутка в боксе. Простите, это не бокс, это цирк.

Видео дня

Из положительного человека в боксе Фьюри превращается в негативного шутника в цирке", — написал Климас.

https://twitter.com/KlimasBoxing/status/1678783764191748097

Напомним, бой Фьюри — Нганну запланирован на 28 октября.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион жестко раскритиковал Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X