«Это не бокс, это цирк»: в команде Усика комично отреагировали на следующего соперника Фьюри 11 июля, 22:10 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО), отреагировал на объявление боя обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (33−0−1, 24 KO) с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Функционер написал пост в Twitter, в котором жестко раскритиковал следующий поединок «Цыганского короля».

«Самая большая шутка в боксе. Простите, это не бокс, это цирк.

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Из положительного человека в боксе Фьюри превращается в негативного шутника в цирке", — написал Климас.

Напомним, бой Фьюри — Нганну запланирован на 28 октября.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион жестко раскритиковал Фьюри.