Фьюри получил специальное разрешение на бой со звездой UFC

12 июля, 16:52
Поделиться:
Бой Фьюри — Нганну запланирован на 28 октября (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Бой Фьюри — Нганну запланирован на 28 октября (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский боксер Тайсон Фьюри получил специальное разрешение от организации WBC на бой против бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман, сообщает Boxing Scene.

Фьюри владеет поясом WBC в супертяжелом весе и организация позволила британцу провести бой против Нганну, поскольку пока нет официального претендента на титул в этой весовой категории.

Видео дня

Бой Фьюри — Нганну должен состояться 28 октября в Саудовской Аравии.

Читайте также:

Тони Беллью (Фото:Тони Белью через Instagram) «Безумие». Экс-соперник Усика раскритиковал звезду UFC за решение подраться с Фьюри

После того как Фьюри выразил желание подраться с Нганну Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил, что у британца нужно отобрать пояс WBC.

Фьюри жестко отреагировал на призыв промоутера Усика лишить его титула.

Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Фьюри за бой с Нганну заработает 40 млн.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри MMA UFC

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X