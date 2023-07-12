Фьюри получил специальное разрешение на бой со звездой UFC 12 июля, 16:52 Бой Фьюри — Нганну запланирован на 28 октября (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский боксер Тайсон Фьюри получил специальное разрешение от организации WBC на бой против бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман, сообщает Boxing Scene.

Фьюри владеет поясом WBC в супертяжелом весе и организация позволила британцу провести бой против Нганну, поскольку пока нет официального претендента на титул в этой весовой категории.

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Бой Фьюри — Нганну должен состояться 28 октября в Саудовской Аравии.

После того как Фьюри выразил желание подраться с Нганну Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил, что у британца нужно отобрать пояс WBC.

Фьюри жестко отреагировал на призыв промоутера Усика лишить его титула.

Ранее глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Фьюри за бой с Нганну заработает 40 млн.



