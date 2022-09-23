«Ты — маленькое дерьмо». Фьюри отреагировал на слова Усика о нем — видео 23 сентября, 15:42 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на слова обладателя поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring украинца Александра Усика, который заявил, что тот боится выходить с ним на бой.

Свой комментарий непобежденный уроженец графства Большой Манчестер оставил в Twitter.

«Усик, ты — маленькое дерьмо. Ты — маленький мешок дерьма. Говорящее дерьмо. Я боюсь? Я воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска», — сказал Фьюри.

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Также от Тайсона досталось и его соотечественнику Энтони Джошуа. Фьюри в жесткой манере обвинил его в том, что он не хочет подписывать контракт с ним на бой.

«Вы оба — пара маленьких сосисок, Джошуа — дерьмо, Усик — дерьмо, вы — два дерьма», — добавил обладатель пояса WBC.

Сообщалось, что бой между Фьюри и Джошуа назначен на 3 декабря текущего года.

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