«Эти ублюдки принадлежат мне». Фьюри жестко высказался об Усике, Джошуа и Уайлдере — видео 6 августа, 23:47 Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Tyson Fury/Twitter)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри записал странное видео.



Непобежденный атлет поделился видео в сторис Instagram. В нем он на камеру спел песенку с незамысловатыми словами: «Я — чертовски лучший, я — чертовски лучший, я — лучший в истории, лучший в истории, я — чертов босс».

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Закончив петь, Тайсон вспомнил о других лидерах своего дивизиона — украинце Александре Усике, своем соотечественнике Энтони Джошуа и американце Дионтее Уайлдере.

«Я — чертов босс. Тяжеловесы… эти ублюдки принадлежат мне», — добавил британец.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

Позже британец подтвердил, что его следующим соперником может стать звезда сериала Игра престолов и стронгмен Хафтор Бьернссон.

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