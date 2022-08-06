«Эти ублюдки принадлежат мне». Фьюри жестко высказался об Усике, Джошуа и Уайлдере — видео

6 августа, 23:47
Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Tyson Fury/Twitter)

Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры (Фото:Tyson Fury/Twitter)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри записал странное видео.

Непобежденный атлет поделился видео в сторис Instagram. В нем он на камеру спел песенку с незамысловатыми словами: «Я — чертовски лучший, я — чертовски лучший, я — лучший в истории, лучший в истории, я — чертов босс».

Видео дня

Закончив петь, Тайсон вспомнил о других лидерах своего дивизиона — украинце Александре Усике, своем соотечественнике Энтони Джошуа и американце Дионтее Уайлдере.

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«Я — чертов босс. Тяжеловесы… эти ублюдки принадлежат мне», — добавил британец.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

Позже британец подтвердил, что его следующим соперником может стать звезда сериала Игра престолов и стронгмен Хафтор Бьернссон.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Видео Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Энтони Джошуа

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