Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал неожиданную победу Фабио Уордли над Джозефом Паркером техническим нокаутом в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Фьюри считает, что Паркер выигрывал по очкам, но в заключительных раундах начал пропускать слишком много ударов.

«Это тяжелый вес. Здесь можно пропустить мощные удары. Было несколько хороших попаданий — я не считал, но выглядело, что их было много.

Реклама

Конечно, я переживаю за Джо, потому что он мой друг, очень близкий друг, и не хочется видеть, как кто-то получает такие удары. Но имеем то, что имеем — это были безответные удары.

Мне казалось, что Джо выигрывал на карточках примерно на четыре или пять раундов, но он пропустил — такое бывает. Это бокс.

Фабио очень сильный, я счастлив за него. Мне больно за Джо, потому что он как брат для меня, но поздравляю Фабио Уордли", — сказал Фьюри в интервью Boxing King Media.

Напомним, Уордли бросил вызов Усику после впечатляющей победы над Паркером.

Ранее WBO обязала Усика провести защиту титула против победителя боя Паркер — Уордли.