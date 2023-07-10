Навсегда испортит его имидж. Тайсон Фьюри отказался жертвовать деньги Украине

10 июля, 16:10
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Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что чемпион WBC Тайсон Фьюри не захотел жертвовать Украине миллион долларов.

По словам функционера, украинский чемпион настаивал на том, что британец пожертвует украинскому народу один миллион долларов, если бы состоялся их бой. Однако «Цыганский король» не захотел идти на такое условие.

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«В один момент мы не смогли найти решение по бою с Фьюри, так что уже в марте вместе с Джорджем Уорреном начали обсуждать поединок с Дюбуа. После встречи, на которой мы говорили про возможный бой с Дюбуа, Фьюри внезапно обратился к Усику из торгового центра: «Ты и твоя команда стоите 30%».

Александр раскрыл его блеф и сказал: «Хорошо, я готов драться. 70 на 30 — погнали. Дело не в деньгах. Но есть одно условие: ты должен заплатить Украине миллион долларов. Это не донат, не благотворительность, это мое условие. Я принимаю бой за гонорар 70 на 30, а ты платишь миллион Украине».

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Тайсон не захотел платить Украине, и я никогда не раскрою причину почему, потому что это навсегда испортит его имидж", — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую битву взглядов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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