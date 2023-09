Сочно подколол. Тайсон Фьюри потроллил Усика, высоко надев шорты — фото 1 сентября, 08:42 Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33−0−1, 24) отреагировал на победу чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21−0, 14 КО) над Даниэлем Дюбуа (19−2, 18 КО).

«Цыганский король» опубликовал фото в Twitter, на котором он натянул шорты гораздо выше пояса и отметил Усика.

«Слив формы», — написал Фьюри.

Украинец ответил на троллинг своего потенциального соперника, репостнув его сообщение себе. Усик добавил песню Боба Марли Them Belly Full (But We Hungry) (Полный живот, но мы голодны — прим.).

Фото: instagram.com/usykaa

Напомним, Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, в результате которого рефери дал время украинцу на восстановление. Часть людей из боксерского сообщества уверена, что удар британца был по правилам, а шорты Александра были выше обычного.

Отметим, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса.