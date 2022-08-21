«Лишу украинского бомжа поясов». Фьюри в жесткой форме отреагировал на вызов Усика 21 августа, 16:43 Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри в жесткой форме отреагировал на призыв украинского обладателя поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика выйти против него в ринг.

«Я увидел, как Джошуа проиграл Усику во второй раз, это было выше его сил. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарство и есть решение, которое я могу предложить.

Если хотите вернуть эти титулы, пришлите цыганского варвара. Пришлите меня, и я лишу этого украинского бомжа его поясов. Это произойдет так же, как я сделал с последним украинским бомжом", — сказал Тайсон на видео, которым он поделился в Twitter.

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Также Фьюри заявил, что организаторы его боя против Усика должны будут хорошо ему заплатить за это. По словам, британца, цена будет высокой, поэтому он призвал заинтересованных лиц доставать свои чековые книжки.

В ночь с 20 на 21 августа Усик в реванше победил раздельным решением судей соотечественника Фьюри Энтони Джошуа. После боя Александр призвал Тайсона вернуться в ринг и встретиться с ним.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между Усиком и Джошуа проведет бой против Фьюри.



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