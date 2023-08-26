«Они все потерпели неудачу». Цыганский король нагло ответил Майку Тайсону и Франсису Нганну, которые угрожали его уничтожить — видео 26 августа, 14:37 Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал свой предстоящий поединок против звезды UFC Франсиса Нганну.

Майк Тайсон взял интервью у камерунца, в котором они в шутку угрожали Фьюри. С ответом Цыганский король, как называют британца, не замедлил.

«Когда ты придешь за королем, лучше не промахнись, Франсис Нганну. Многие пытались победить меня, но все они потерпели неудачу. Я неизбежен, Франсис. В итоге Цыганский король поднимет руку в своем королевстве», — написал Фьюри в своем Twitter.

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When you come for the king you better not miss @francis_ngannou



They’ve all tried, they’ve all failed.



I am inevitable Francis. The outcome will be the Gypsy King having his hand raised in the Kingdom #Riyadhseason #FuryNgannou https://t.co/ufcDcDM48m pic.twitter.com/KHQO2YvvHv — TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 25, 2023

Напомним, что поединок Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Отметим, что Майк Тайсон вошел в тренерский штаб звезды UFC.

Ранее сообщалось, что Железный Майк показал видео, в котором готовит Нганну к уничтожению Фьюри.