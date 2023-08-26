«Они все потерпели неудачу». Цыганский король нагло ответил Майку Тайсону и Франсису Нганну, которые угрожали его уничтожить — видео
Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал свой предстоящий поединок против звезды UFC Франсиса Нганну.
Майк Тайсон взял интервью у камерунца, в котором они в шутку угрожали Фьюри. С ответом Цыганский король, как называют британца, не замедлил.
«Когда ты придешь за королем, лучше не промахнись, Франсис Нганну. Многие пытались победить меня, но все они потерпели неудачу. Я неизбежен, Франсис. В итоге Цыганский король поднимет руку в своем королевстве», — написал Фьюри в своем Twitter.
Напомним, что поединок Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.
Отметим, что Майк Тайсон вошел в тренерский штаб звезды UFC.
Ранее сообщалось, что Железный Майк показал видео, в котором готовит Нганну к уничтожению Фьюри.