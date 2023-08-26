«Они все потерпели неудачу». Цыганский король нагло ответил Майку Тайсону и Франсису Нганну, которые угрожали его уничтожить — видео

26 августа, 14:37
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Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал свой предстоящий поединок против звезды UFC Франсиса Нганну.

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Майк Тайсон взял интервью у камерунца, в котором они в шутку угрожали Фьюри. С ответом Цыганский король, как называют британца, не замедлил.

«Когда ты придешь за королем, лучше не промахнись, Франсис Нганну. Многие пытались победить меня, но все они потерпели неудачу. Я неизбежен, Франсис. В итоге Цыганский король поднимет руку в своем королевстве», — написал Фьюри в своем Twitter.

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Напомним, что поединок Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Отметим, что Майк Тайсон вошел в тренерский штаб звезды UFC.

Ранее сообщалось, что Железный Майк показал видео, в котором готовит Нганну к уничтожению Фьюри.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Майк Тайсон Тайсон Фьюри MMA UFC

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