«Теперь у него нет никаких отговорок». Фьюри назвал финансовые условия для потенциального боя с Джошуа 6 сентября, 20:16 Тайсон несколько раз менял свое решение о завершении карьеры (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, какие финансовые условия он предлагает за бой своему соотечественнику Энтони Джошуа.

О распределении доходов в возможном поединке непобежденный уроженец графства Большой Манчестер рассказал в Twitter.

«Все меня спрашивают, сколько я заплачу Эй Джею. Говорят о соотношении доходов 80 на 20, 70 на 30, 75 на 25. На самом деле ответ — 60 на 40. 40% за этот невероятный бой, потому что я хочу, чтобы этот поединок состоялся.

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Он не может сказать, что это мало, это не 80 на 20. Теперь у Джошуа нет никаких отговорок. 40% - это предложение не обсуждается", — сказал Тайсон.

Джошуа в последнем бою потерпел поражение от украинского чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика.

Фьюри же объявил о завершении карьеры после победы над соотечественником Диллианом Уайтом. Позже Тайсон несколько раз менял свое решение.

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