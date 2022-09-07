«Если он столько продержится». Фьюри рассказал, в каком раунде планирует нокаутировать Джошуа 7 сентября, 21:35 Бой Фьюри — Джошуа может состояться 17 декабря этого года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от потенциального боя против своего земляка Энтони Джошуа.

Фьюри заявил, что планирует победить Джошуа досрочно, сообщает talkSPORT.

"Если честно, когда в ринге два гигантских супертяжеловеса - случиться может все что угодно. Однако я всегда говорил, что когда выйду в ринг с Джошуа, то снесу его. Выиграю за 6-7 раундов, если Энтони вообще столько продержится", - сказал Фьюри.



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Ранее сообщалось, что Джошуа согласился на бой с Фьюри, а поединок может состояться 17 декабря 2022 года в Кардиффе на стадионе Миллениум.

Ожидалось, что в ближайшее время Тайсон Фьюри проведет бой с Александром Усиком, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.



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