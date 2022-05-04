Поддержка от чемпиона. Фьюри облачился в цвета украинского флага на тренировке — видео 4 мая, 10:55 Цей матеріал також доступний українською На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Tyson Fury/Twitter)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри облачился в цвета украинского флага на тренировке.

На днях непобежденный атлет посетил зал боксерской академии имени Джимми Игана, где когда-то занимался он сам.

Во время визита он вышел в ринг и провел импровизированные бои с юными боксерами. При этом одет Тайсон был в одежду цветов украинского флага — желтую футболку и синие шорты.

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На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

В своем последнем поединке британец нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По его окончании Тайсон объявил о завершении карьеры.

Ранее Фьюри заявил, что готов записаться добровольцем и пойти воевать против России.

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