Поддержка от чемпиона. Фьюри облачился в цвета украинского флага на тренировке — видео
На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Tyson Fury/Twitter)
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри облачился в цвета украинского флага на тренировке.
На днях непобежденный атлет посетил зал боксерской академии имени Джимми Игана, где когда-то занимался он сам.
Во время визита он вышел в ринг и провел импровизированные бои с юными боксерами. При этом одет Тайсон был в одежду цветов украинского флага — желтую футболку и синие шорты.
На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.
В своем последнем поединке британец нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По его окончании Тайсон объявил о завершении карьеры.
Ранее Фьюри заявил, что готов записаться добровольцем и пойти воевать против России.
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