«Мы устроили войну»: Фьюри назвал самый сложный бой в карьере, вспомнив Владимира Кличко

17 июня, 23:25
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Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33−0−1, 24 KO) заявил, что самый сложный поединок провел против представителя США.

«Цыганский король» рассказал, что бой с Владимиром Кличко не был таким сложным, как дуэль с Деонтеем Уайлдером.

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«Не считаю, что бой с Владимиром Кличко был самым сложным. Думаю, что третий бой с Уайлдером был, пожалуй, самым тяжелым в моей карьере. Мы оба устроили войну. Мы оба пришли с намерением нанести вред.

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Деонтей дважды отправлял меня в нокдаун, а я его трижды и в итоге нокаутировал Деонтея в одиннадцатом раунде. Но я считаю, что это, несомненно, унесло многое у обоих бойцов. Адский бой", — сказал Фьюри для Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри с Кличко состоялся в ноябре 2015 год и завершился победой Тайсона единогласным решением судей. Поединок британца с Уайлдером прошел в октябре 2021 года и «Цыганскому королю» удалось нокаутировать соперника.

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Отметим, что отец Фьюри сделал сенсационное заявление о будущем бое Усика.

Ранее сообщалось, что британец нацелен побить двух бойцов ММА в один вечер.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Владимир Кличко Бокс Тайсон Фьюри

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