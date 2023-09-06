«Он старый боец». Фьюри-старший сделал громкое заявление, вызвав на поединок Железного Майка Тайсона
Майк Тайсон (Фото:Instagram)
Джон Фьюри, который является отцом обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, хочет провести бой с Майком Тайсоном.
По словам британца, он готов устроить шоу с Железным Майком, как называют легендарного Тайсона, в андеркарде поединка Фьюри — Нганну.
«Я люблю этого парня, я даже назвал своего сына в его честь. И если он хочет подраться со мной в андеркарде — он может, без проблем.
Я боец, старый, но боец. Он боец, и тоже старый. Мы два гериатра.
Если он хочет драться со мной — мы можем это устроить.
Я уже бывал в нокаутах. Если мы сможем развлечь публику, которая заплатит деньги, и вызвать улыбки на их лицах — меня это устроит", — сказал Фьюри-старший, передает Boxing Social.
Напомним, что Майк Тайсон готовит Франсиса Нганну к поединку против Фьюри, который состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии.
Ранее Фьюри нагло ответил Майку Тайсону и Франсису Нганну, которые угрожали его уничтожить.