«Он старый боец». Фьюри-старший сделал громкое заявление, вызвав на поединок Железного Майка Тайсона 6 сентября, 10:26 Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Джон Фьюри, который является отцом обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, хочет провести бой с Майком Тайсоном.

По словам британца, он готов устроить шоу с Железным Майком, как называют легендарного Тайсона, в андеркарде поединка Фьюри — Нганну.

«Я люблю этого парня, я даже назвал своего сына в его честь. И если он хочет подраться со мной в андеркарде — он может, без проблем.

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Я боец, старый, но боец. Он боец, и тоже старый. Мы два гериатра.

Если он хочет драться со мной — мы можем это устроить.

Я уже бывал в нокаутах. Если мы сможем развлечь публику, которая заплатит деньги, и вызвать улыбки на их лицах — меня это устроит", — сказал Фьюри-старший, передает Boxing Social.

Напомним, что Майк Тайсон готовит Франсиса Нганну к поединку против Фьюри, который состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри нагло ответил Майку Тайсону и Франсису Нганну, которые угрожали его уничтожить.