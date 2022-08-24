Сумасшедшие деньги. Фьюри назвал сумму, которую хочет получить за бой с Усиком 24 августа, 00:38 Фьюри заявил, чтобы ему дали за бой много денег (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри назвал сумму, которую хочет получить за бой с украинским обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александром Усиком.

Свои требования непобежденный уроженец Большого Манчестера сообщил в сторис Instagram.

«Самый большой бой в мире должен быть самым большим в мире, если я хочу поставить все на кон против какого-то неизвестного иностранца.

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Парни, лучше предоставьте полмиллиарда. Если нет, оставьте себе этот маленький трофей. Если бы это был Джошуа, то я бы дрался бесплатно, но это не так", — написал Тайсон.

Фото: Тайсон Фьюри via Instagram

В ночь с 20 на 21 августа Усик в реванше победил раздельным решением судей соотечественника Фьюри Энтони Джошуа. После боя Александр призвал Тайсона вернуться в ринг и встретиться с ним.

Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали за бой много денег.

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