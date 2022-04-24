Фьюри — Уайт. Полное видео боя 24 апреля, 14:30 Цей матеріал також доступний українською После победы Фьюри (справа) заявил, что уходит из бокса (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британец Тайсон Фьюри в шестом раунде нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта и защитил чемпионский титул WBC в супертяжелом весе.

Фьюри с первых раундов захватил инициативу и наращивал преимущество, тогда как тактика Уайта не принесла результата, а удары в основном проходили мимо цели.

В шестом раунде Уайт пропустил аперкот в челюсть и не удержался на ногах, оказавшись на помосте ринга. Диллиан поднялся к завершению отсчета рефери, однако продолжить бой не смог.

Видео дня

Полное видео боя (смотреть с 2:58:53)

Ранее чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что его следующим соперником после реванша с Энтони Джошуа может стать Тайсон Фьюри, однако теперь поединок под вопросом, поскольку британец после боя с Уайтом объявил, что идет с бокса.



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