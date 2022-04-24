Боя с Усиком не будет? Фьюри нокатировал Уайта и объявил о завершении карьеры — видео 24 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри победил своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил титул чемпион мира по версии WBC, после чего заявил, что уходит из бокса.

Фьюри с первых минут уверенно контролировал ход поединка, держа Уайта на дистанции. Диллиан пытался нащупать у соперника слабое место, однако многие его удары проходили мимо цели.

Видео дня

Фьюри уверенно вел бой, а в конце шестого раунда нанес Уайту мощный удар в челюсть, в результате чего тот оказался в нокауте.

Видео нокаута

После боя Фьюри заявил, что это был его последний поединок, сообщает Bad Left Hook.

«Если я снова буду драться, то это будут только показательные бои, возможно, борцовские поединки и т. д. Веселье и развлечения, вещи, которые не действуют на нервы и не мешают вам спать, а также не несут серьезных травм.

В боксе всегда появится еще кто-нибудь, с кем тебе нужно драться. Есть много хороших боксеров сверхтяжелого веса, которые теперь могут получить место под солнцем.

Я старый, лысый и толстый парень — я ухожу. Я сделал достаточно и я очень доволен тем, где я, кто я и что сделал. Я очень доволен своей карьерой", — сказал Фьюри.

Ранее чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что его следующим соперником после реванша с Энтони Джошуа может стать Тайсон Фьюри.

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